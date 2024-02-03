Otoyoldaki korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü önünde ilerleyen TIR'a çarptı. Kazada otobüs şoförü bulunduğu yerde sıkışırken, 18 yolcu ise yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli mevkinde meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKTI

Edirne istikametine seyir halinde olan, Gültekin Akçan yönetiminde bulunan ve Sivas'dan, İstanbul Esenler Otogarı'na hareket eden şehirler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otobüs, Muhammet Karataş yönetiminde bulunan ve önünde ilerleyen kumaş yüklü TIR'a çarptı. Kazada, otobüs şoförü Gültekin Akçan bulunduğu yer sıkışırken, 18 yolcu ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, jandarma ise bölgede başka kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin uzun süren çalışmaların sonucu sıkışan şoför ağır yaralı olarak kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.