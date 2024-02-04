Dr. Doğruer Bergama’nın esnafını tek tek dinledi

AK Parti İzmir Bergama Belediye Başkanı Adayı Dr. Sadık Doğruer, Göçbeyli mahallesi pazaryerinde pazarcı esnafını ziyaret etti. Pazarcı esnafına hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Doğruer, ilçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişarenin önemine vurgu yaparak, "Cazibesini her geçen gün artırma hedefimiz olan ilçemizin gelişimi için, esnafımız ve vatandaşımızla yaptığımız istişareleri kıymetli buluyoruz. Ziyaretlerimizde ilçemizdeki gelişmeleri, vermeyi planladığımız hizmet ve projelerimizi esnafımızla paylaşıyor, taleplerini dinliyoruz. Çalışmalarımıza karar vermeden önce ilk olarak halkımızı düşünüyoruz. Onların refahı doğrultusunda yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz. İhtiyaç duyulan hizmetlerin zamanında ve yerinde olması için vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışacağız. Bugün ilçe ekonomisine katkıda bulunan esnafımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum, her birinin kazançlarının bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.