Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Durup dinlenmek yok

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan dün Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katıldı. Bin 875 yatak kapasiteli hastanenin açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Deprem konutları şehirlerde hızla yükseliyor, anahtar teslimleri yapılıyor. Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz" dedi.

'SÖZ VERDİK, YAPTIK'

GAZİANTEP Şehir Hastanesi'nin ülkemize hayırlı olmasını dileyen Başkan Erdoğan, "Söz verdik mi yaparız. 680 bin metrekare kapalı alanı bulan hastanemiz, toplam 1875 yatak kapasitesi, 64 ameliyathanesi ile 4 bin 500 araçlık otoparkıyla sizlere hizmet verecek dedi.

EVLERİN KURALARI ÇEKİLDİ

BAŞKAN Erdoğan, Gaziantep'te Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne ise video konferans yöntemiyle katıldı. 53 binin üzerinde hayatını kaybeden vatadandaşımızı rahmetle yaad eden Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "14 milyon insanı etkileyen asrın afetinin üzerinden bir yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü yerine getiriyoruz. Depremin hemen ardından 21 Şubatta İslahiye'ye gelmiştik. İlçemizde yol açtığı yıkımı bizzat yerinde görmüştük. Kolları sıvadık, hemen çalışmalara başladık. Afet bölgesini hep gündemimizde tuttuk. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik. Bu samimi çalışmamızı deprem bölgesindeki vatandaşlarımız da yakınen gördüler. Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şu ana kadar acil yıkılacak 6114 binanın tamamını kaldırdık, 11 bin 554'ünün enkaz kaldırma işlemleri bitti. Gaziantep'e toplamda 4,8 milyar liralık kaynak aktardık. Çadır sayısı 54 bin 554'tür, 20 yerde kurulan 8660 konteynerde 26 bin kişi kalıyor."

GAZİANTEP'TE dün 10 bin 698 konutun kurası çekildi. Yeni evlerinin hayırlı, huzurlu olmasını dileyen Başkan Erdoğan, "14 bin konutumuzun yapımı da hızla sürüyor. En son vatandaşımız da evine kavuşanan kadar bize dinlenmek yok. Türkiye asrın birlikteliğini sergileyerek asrın felaketini sarıyor" diye konuştu.

'YILGINLIĞA KAPILMADIK'

BAŞKAN Erdoğan şöyle konuştu: "Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen bir afetin altından kalkmak her babayiğidinin harcı değildir. Hasarın ve faturanın büyüklüğü karşısında asla yılgınlığa kapılmadık. Yatırımlarımızın aksamasına müsaade etmedik. Eksiklerimiz olmuştur, gecikmeler yaşanmış olabilir. Deprem bölgesinde ne kadar samimi çalıştığımıza 85 milyon şahit."

"EN KISA SÜREDE AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

DEPREMDEN etkilenen şehirlerimin meydanları, ana caddeleri için de çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Başkan Erdoğan, "Alt yapı projeleri için İlbank aracılığıyla 56 milyon liralık hibe desteği sağlıyoruz. Yazın altyapı çalışmalarına başlayacağız. Büyük bir gayret ve özveriyle çalışarak deprem bölgemizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Türkiye kerim vasfıyla çok güçlü bir devlettir" dedi.

YARALI TEKNİSYENİN AİLESİNE ZİYARET

BAŞKAN Erdoğan konuşmasında şehit polislerimiz Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk için rahmet diledi. Başkan Erdoğan, "Şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır, emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" dedi. Başkan Erdoğan, helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesi ile görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti.