Gaziantep’te polis helikopteri düştü

HATAY'DAN Gaziantep'e gitmek için havalanan Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis helikopteri önceki akşam Nurdağı ilçesinde kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde bulunan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken, bir teknisyen yaralandı.

Şehit pilotlar ve yaralı teknisyen, ekiplerin çalışması sonucu enkazdan çıkarılarak, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kaza bölgesi jandarma tarafından güvenlik çemberine alınırken, uzman ekip çalışma başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziantep'te helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 pilot için taziye mesajı yayınladı.