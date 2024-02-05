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Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor

HABER MERKEZİ
Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor

IRAK'IN kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI

MSB'DEN yapılan açıklamada, "Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe- Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi. Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde de saldırı hazırlığı yapan 2 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da teslim oldu.

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