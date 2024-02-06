Asrın felaketini gözyaşları içinde anlattı

6 Şubat depremlerinde enkazdan canlı çıkarmak için görev yapan ve depremzedeleri hayata bağlamaya çalışan sağlık çalışanları, acının yıldönümünde o anları gözyaşlarıyla anlattı. Kimisi enkazdan canlı çıkarılan bir kadının doğumunu yaptırdı, kimisi de eşini, çocuklarını kaybeden depremzedelerle birlikte enkazda çalıştığı anları gözyaşlarıyla hatırladı. Ebe olarak görev yapan Ayşe Yerlikaya, enkazdan yeni çıkarılmış bir annenin ambulansta doğumunu yaptırdığını ve anne ile çocuğunun sağlıkla yaşama tutunduklarını söyledi. Gözyaşlarına hakim olamayan sağlık çalışanı UMKE görevlisi Asiye Metecan da, "Yaklaşık 12 gün kaldık. Enkazdan 70'e yakın canlı çıkardık. En son 117. saatte canlı bir vaka çıkardık. 90. saatte bir canlı vaka ile karşılaştık. Onunla mücadele ederken hemen yan tarafta enkaz altında eşini ve çocuklarını kaybeden bir beyefendi vardı. Onunla beraber çalıştık. Evlatlarının ve eşinin acısını unutarak bize yardımcı oldu. Çok zor zamanlardı" dedi.