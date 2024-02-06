Çağlayan Adliyesi’nde terör saldırısı önlendi: 2 terörist ölü ele geçirildi

Son dakika haberi... Edinilen ilk bilgilere göre, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı. 2 polis yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde büyük panik yaşandı.

2 TERÖRİST ETKİSİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne yönelik saldırı girişiminde 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırganın ölü olarak ele geçirildiğini ve 3'ü polis memuru 5 kişinin yaralandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

SALDIRGANLAR DHKP/C ÜYESİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis, 3'ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum.

Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir."