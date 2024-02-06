Erdoğan - Putin ve Sisi görüşmelerinin koordinatları

Rusya lideri Putin 12 Şubat'ta Başkan Erdoğan'la görüşmek üzere Türkıye'ye gelecek.

Bir gün sonra 13 Şubat'ta Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirliği'ne, 14 Şubat'ta Mısır lideri Sisi ile görüşmek üzere Kahire'ye gidecek.

ERDOĞAN-PUTİN HATTI...

İsrail'in Gazze katliamları sürerken, Rusya/Ukrayna savaşı sonrası Putin, NATO üyesi Türkiye'ye ilk ziyaretini yapacak.

Erdoğan - Putin görüşmelerinde ele alınacak dosyalar küresel ölçekli.

Dosyaların başlıklarına bakalım.

1) Erdoğan'ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk hazırlıkları.

2) Tahıl Koridoru'nun yeniden açılması.

3) Karadeniz'de barışının devamını sağlayacak fikir teatisi.

4) Kuzey Suriye'de Derin Amerika'nın kurguladığı PKK devletçiğini engelleme ve Türkiye'nin olası PKK-YPG'ye karşı başlatacağı harekatın değerlendirilmesi.

5) İsrail katlıamlarını engellemek üzere Rusya'nın yapabileceği yeni çıkışlar.

6) Akkuyu Nükleer Santrali ve Sinop'ta kurulması planlanan ikinci nükleer santral konusu.

7) Rusya'nın İstanbul'da açacağı doğalgaz merkez planı.

8) Azerbaycan ile Ermenistan barışı, Karabağ ve Zengezur konusunda fikir teatisi.

Görüldüğü gibi, Erdoğan - Putin görüşmesinin KÜRESEL RÜZGARLARI YÜKSEK olacak.

ERDOĞAN'IN BAE ZİYARETİ

Başkan Erdoğan, 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirliği'ne gidecek.

BAE görüşmelerinin birincisi Siyonist İsrail'in Gazze katliamını durdurmaya yönelik olacak. İkincisi ise ekonomik ilişkiler, yeni projelerin gözden geçirilmesi.

Erdoğan'ın BAE ziyareti öncesi MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı Doha'ya gönderdi.

Kalın'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir araya gelmesi, dünya medyasında manşet oldu. Haberlerde masadaki konuların ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye ablukanın kaldırılması olduğu belirtildi. Bu arada, Türkiye'nin casusluk faaliyetlerine karşı attığı adımlar ve Mossad'a bilgi verenleri tek tek yakalaması da dünya medyasında geniş yer buldu.

MİT Başkanı Türkiye'ye döndükten sonra Başkan Erdoğan'a vereceği yeni bilgilerden sonra, Erdoğan'la beraber tekrar BAE ve Mısır ziyaretlerine katılacak.

ERDOĞAN - SİSİ GÖRÜŞMESİ'NİN KOORDİNATLARI

Başkan Erdoğan 14 Şubat'ta Kahire'de olacak.

Kahire ziyareti, 2013'ten bu yana Mısır'a yapılacak ilk stratejik ziyaret olma özelliği taşıyor.

Başkan Erdoğan'ın, Ortadoğu ve Körfez'deki ülkelerle artan ilişkilerinin yeni dönemin başat aktörlerinden önde gelen birisi de Mısır. Erdoğan ile Sisi'nin ele alacağı dosyaların, Türkiye ile Mısır ilişkilerinde 'yeni bir sayfa, yeni vizyon' ortaya koyacağı belirtiliyor. Dosyaların Ortadoğu- Doğu Akdeniz-Kızıldeniz-Kuzey Afrika ölçeginde çok önemli koordinatları var.

1) İsrail'in gazze katliamlarını durdurma, ateşkesin sağlanması, Doğu Kudüs Merkezli Filistin devleti konusunda fikir teatisi.

2) Doğu Akdeniz Enerji Denklemi.

3) Türkiye ile Mısır arasında Doğu Akdeniz Deniz anlaşması.

4) Libya'nın geleceği üzerinde fikir teatisi.

5) Kızıldeniz ulaşımı. Türkiye'nin Somali-Sudan yakın ilişkilerinin Mısır hattında yeni pozisyonlara etkisi.

Bu dosyalardan ikisi üzerinde dikkatle durmalıyız.

Erdoğan ve Sisi arasındaki görüşmede, Gazze'deki Filistinlilere insani yardım ve savaşın sona erdirilmesi için atılacak adımların konuşulması bekleniyor.

İkincisi, Türkiye'nin Akdeniz'deki enerji kaynaklarına daha fazla erişimini sağlayacak deniz sınırlarının belirlenmesi konularının da gündemde yer almasıdır.

TÜRKİYE-MISIR DENİZ ANLAŞMASI AB-YUNANİSTAN- RUMLARIN NEFESİNİ KESECEK

Derin Amerika'nın Doğu Akdeniz'deki EastMed projesinin rafa kaldırılmasını Türkiye-Libya anlaşması sağlamıştı.

Şimdi, Başkan Erdoğan'ın Kahire jeopolitik hamlesi ile Türkiye- Mısır ilişkilerinin, deniz yetki alanlarına ve bölge siyasetine çok önemli etkileri olacak.

Daha önce, Mısır ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşma paylaşımda Mısır'ın 21 bin kilometrekare deniz yetki alanı kaybına sebep olmuştu.

Söz konusu anlaşmanın Mısır tarafından feshedilmesi ve yerine Türkiye ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının yapılması Kahire'nin yararına olacak. Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleşmesi nedeniyle Yunanistan'ın yaşayacağı kayıp deniz yetki alanları ile sınırlı kalmayacak, öteki alanlara da yansıyacaktır.

Yeni koşullarda Atina yönetiminin Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı siyasi, askeri ve ekonomik gruplaşmaları yönlendirmesi eskisi kadar kolay olmayacaktır.

Öte yandan Mısır yönetimi ile diyalog tesisi ve normalleşmenin Libya üzerinde de etki yaratması bekleniyor.

SONUÇ

GELECEK HAFTA KÜRESEL ERDOĞAN RÜZGARI ESECEK. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müthiş jeopolitik hamleleri 2024'te de sürecek. Erdoğan'ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği temaslarının Amerika, Avrupa, Çin, İngiltere, Filistin, İsrail ve Arap ülkeleri liderleri tarafından çok dikkatle takip edilmesi söz konusu olacak. Çünkü, Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinin, ardından BAE ve Mısır ziyaretlerinin Ortadoğu jeopolitiği açısından çok önemli koordinatları var.