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Haberler Gündem MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Kırmızı kategoride aranan hain terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Kırmızı kategoride aranan hain terörist etkisiz hale getirildi

MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir'i, Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

HABER MERKEZİ
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! Kırmızı kategoride aranan hain terörist etkisiz hale getirildi

MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir'i, Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'TEN BÜYÜKBAŞ AVI

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) son dönemde terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey kadrosuna yönelik nokta operasyonları, örgüte büyük darbe vurdu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin terörle mücadelede izlediği "tehdidi sınır ötesinde bertaraf etme" stratejisi doğrultusunda, PKK'nın Suriye ve Irak'taki mensuplarını hedef alan operasyonları, yıl boyunca kesintisiz sürdü.

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