ABD aparatı Kandil Demirtaş’a yol vermedi

Terör suçundan tutuklu olarak Edirne Cezaevi'nde bulunan Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş İstanbul Belediye Başkanlığı için HDP-DEM Parti adaylığından çekildi.

Siyasi kulislerde, Başak Demirtaş'ın aniden aday oluşu ve aniden de çekildi mi, çektirildi mi sorusu hararetle tartışılıyor.

Nitekim, Başak Demirtaş'ın aniden adaylığı geniş bir çevreyi dalgalandırmıştı. İçten ve dıştan gelen sızıntılara göre, Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinde, Derin ABD-aparatı Kandil katillerinin emirleri doğrultusunda perde gerisinde yapılan müdahaleler rol aldı.

Evet. Kandil'in, HDPDEM'de Selahattin Demirtaş'ın ağırlığını kırdığı gözleniyor.

DEM 3'E BÖLÜNMÜŞTÜ

HDP-Dem, CHP ile arka kapılarda İstanbul'da ADAY ÇIKARMAMA konusunda görüşmeler yaparken, Başak Demirtaş'ın aniden 'İSTANBUL'DAN ADAY OLABİLİRİM' açıklaması yapması, Kandil ve emrindeki HDP-DEM'in oyun planlarını bozdu.

Üçe bölünen HDP-DEM Parti'deki Demirtaş bağlantılı olarak yapılan tartışmalarda yaklaşım farkları şöyleydi:

1. Demirtaş dayatmasını kabul etmeyelim, kendi istediğimiz adayı çıkartalım diyenler,

2. Demirtaş'ı aday gösterelim diyenler,

3. Hiç aday çıkarmayalım diyenler.

HDP-DEM Parti'de kafalar karışıkken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP parti meclisi de, pazarlığa konu olan İstanbul Esenyurt-Adalar, Mersin Akdeniz, Adana Çukurova CHP adaylarını erteliyordu.

HDP-DEM pazar günü İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı. Manidar bir karar aldı.

Bu durum, aday çıkartma kararı ile HDP-Dem'in PAZARLIK PAYINI YÜKSELTME olarak değerlendirildi.

İstanbul konusunda 'aday çıkarmayalım' ve 'Başak Demirtaş'ın dayatılan adaylığını kabul etmeyelim' şeklinde karşıt görüşler bulunan partide yeni bir gelişme yaşandı.

Pazartesı günü, HDP-DEM yönetimi Başak Demirtaş'la acil bir görüşme yaptı.

Bu görüşmede, Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesi sağlandı.

Çünkü, Kandil, Başak Demirtaş'ın adaylığının Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesini engelleyeceğini, Selahattin Demirtaş'ın DEM üzerindeki AĞIRLIĞINI göstermesini istemiyordu.

Peki, Kandil'in emri ile HDPDEM, Başak Demirtaş'ı vazgeçirdi, İstanbul'da ne yapacak sorusu akıllarda dolaşıyor.

HDP-DEM,CHP ile arka kapılarda pazarlığı sürdürüyor.

Bu durumu işaret eden bir açıklamayı HDP-DEM, Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesi sonrası yaptı.

DEM AÇIKLAMASI DETAYI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerimiz ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

(Burası önemli. İstanbul Büyükşehir adayı denmiyor.

Adaylar denilerek, özellikle Esenyurt ve Adalar adayları için CHP'nin teklifi bekleniyor.) Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı konusunda partimizin resmi açıklamaları dışında cereyan eden hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini ve hiçbir spekülasyona zemin sunulmamasını özellikle rica ediyoruz' ifadesi var.

(CHP ile HDP-DEM pazarlığının süreceği anlaşılıyor.) CHP ile pazarlık sonuca göre, ya da İSTANBUL'DA ADAY çıkarmayacak, ya da DÜŞÜK PROFİLLİ bir aday çıkaracak. Eğer Başak Demirtaş aday olsa idi, HDPDEM'in İstanbul'da oyların tamamını aldığı gibi, daha bir yüksek orana çıkmasının söz konusu olacağı düşüldüğünden, Ekrem İmamoğlu'nun kesinlikle ALEYHİNE bir durum çıkacaktı.

Başak Demirtaş'ın vazgeçirilmesiyle, HDP-Dem'in CHP ile pazarlık payını yükselttiği gözleniyor.

Diyelim ki, HDP-DEM CHP'Yİ PERDELEMEK İÇİN düşük profilli bir aday çıkarırsa, Dem'in oylarının bir bölümünün İmamoğlu'na gitmesine de imkan verilmiş olacak.

OYUN İÇİNDE OYUN VAR

Başak Demirtaş'ın adaylığını açıkladığı günlerden sonra, düne kadar Selahattin Demirtaş'a akıl hocalığı yapan kesim ne hikmetse aday çıkartılacaksa da bunun Başak Demirtaş olmaması gerektiğini söylüyorlardı.

Bu kampanyalara, HDPDEM içinde aday çıkarmamayı düşünen, Kürt kanatlar da destek veriyordu.

CHP şayet DEM Parti'nin teklifine "evet" derse ittifak gerçekleşir.

Nihayetinde, Başak Demirtaş'ın adaylıktan vazgeçirtilmesi, Selahattin Demirtaş isminin üstünün çizilmesi manasına geliyor.

SONUÇ

Başak Demirtaş, iç siyasette, HDP-DEM Parti de, özellikle de CHP'de kafaları karıştırmış, Ekrem İmamoğlu'nun moralini bozmuştu. Daha ötesinde Derin ABD ve aparatı PKK'nın Kandil'in de oyun planlarını bozuyordu. İstanbul seçimlerinin Türk siyaseti açısından major etkisi bulunduğundan, Başak Demirtaş'ın DEM adaylığına DIŞTAN VE İÇTEN müdahalelerin olması muhakkak olacaktı ve oldu. BAŞAK DEMIRTAŞ VAZGEÇİRİLDİ