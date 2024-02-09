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‘Kahramanlar’dan DEAŞ’a darbe: 147 şüpheli yakalandı

HABER MERKEZİ
‘Kahramanlar’dan DEAŞ’a darbe: 147 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen Kahramanlar-49 Operasyonu'nda 147 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İZMİR'DE 11 KİŞİ ALINDI

ÇALIŞMALARDA görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi. Yerlikaya, Adana'da 5, Adıyaman'da 3, Afyonkarahisar'da 17, Ankara'da 8, Antalya'da 3, Bingöl'de 1, Bitlis'te 1, Bolu'da 4, Bursa'da 2, Çorum'da 3, Diyarbakır'da 7, Düzce'de 1, Eskişehir'de 1, Elazığ'da 2, Gaziantep'te 6, İstanbul'da 2, İzmir'de 11, Karabük'te 1, Kayseri'de 5, Kırıkkale'de 1, Kırşehir'de 6, Kilis'te 6, Kocaeli'de 3, Konya'da 4, Manisa'da 9, Mardin'de 3, Mersin'de 6, Muğla'da 2, Sakarya'da 8, Samsun'da 2, Şanlıurfa'da 11 ve Yalova'da 2 şüphelinin yakalandığını belirtti.

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