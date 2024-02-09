Kırmızı kategorideki terörist Gara’da etkisiz

MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir'i, Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI

PENÇE-KİLİT operasyonlarına karşı koymak için örgüt üst yönetimi tarafından özel olarak görevlendirilen Yunus Demir terörden arananlar listesinde Kırmızı Kategoride yer alıyor, İnterpol tarafından aranıyordu. Terörist Demir, Irak'ta Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerin planlanması ve yönetilmesinden bizzat sorumluydu. MİT, Yunus Demir'in etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlarını sahaya sürdü. Saha ajanları, uzun süren çalışmalar sonucu Şivan Gever Kod Yunus Demir'in yerini belirledi.Terörist Yunus Demir'in, Pençe-Kilit harekât bölgesindeki Türk askerine yönelik eylem yapacak teröristlerin son hazırlıklarını kontrol ettiği tespit edildi. Operasyon için düğmeye basıldı. Şivan Gever Kod Yunus Demir ve beraberindeki teröristler MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.