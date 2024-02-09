‘Umutları asla boşa çıkarmayacağız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Adıyaman'da deprem konutları kura ve anahtar teslim töreninde konuştu. Başkan Erdoğan ardından Yenimahalle Spor Salonu'nda AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na geçti.

'SÖZ VERİR, SÖZÜMÜZÜ TUTARIZ'

Adıyaman'da yaklaşık 32 bin konut inşasının devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Hedefimiz 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmak. Adıyamanlı kardeşlerimden gönüllerini ferah tutmalarını özellikle rica ediyorum. Biz tutamayacağımız sözü vermeyiz, söz verdiğimiz zaman yerine getirmeden rahat etmeyiz" dedi.

'SİZ DE SAHİP ÇIKTINIZ'

Adıyaman'a aynı zamanda teşekkür borcunu ödemek için de geldiklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "14-28 Mayıs seçimlerinde Adıyaman bizleri çok güçlü bir şekilde bağrına bastı. Rekor oyla şahsımıza destek veren Adıyaman'a en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Terör elebaşlarının tüm güçleriyle asıldığı bu kritik seçimlerde Adıyamanlı kardeşlerimiz geleceklerine sahip çıktı. Adıyaman, altılı masa denen proje yapının ve Cumhurbaşkanı adaylarının yalan ve bühtan siyasetine fırsat vermedi. Adıyaman halkı, acılarını istismar ederek iktidar rüyası gören fırsatçılara müsaade etmedi, bunların oyunlarına gelmedi. Türkiye'nin sonu felaketle bitebilecek çok büyük bir uçurumun kenarından döndüğü gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. Beraber aylarca yol yürüdükleri, 13'üncü cumhurbaşkanımız diyerek reklamını yaptırdıkları zatın bugün adının anılmasına dahi tahammül edemiyorlar" diye konuştu.

'GELECEĞİ KURTARDINIZ'

Muhalefetle ilgili, "Seçim yenilgisinin tüm faturasını bir kişiye kestiler" diyen Başkan Erdoğan, "Pişkince yollarına devam ettiler. Cumhurbaşkanı adaylarının yanında yöresinde kim varsa tekmili birden hepsini siyasetten diskalifiye ettiler. Dikkat edin 14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden 8 ay geçti ama CHP ve eski ortakları arasındaki kavganın, gürültünün arkası hiç kesilmedi. Adıyaman, tüm propagandaya rağmen 14-28 Mayıs seçimlerindeki ferasetli tavrıyla buna dur demiştir" diye konuştu. "Adıyamanlı kardeşlerimiz sadece kendi istikballerini değil aynı zamanda 85 milyonun geleceğini de kurtardı" diyen Başkan Erdoğan, "Bunun yanında Türkiye'ye hizmetle ve eserle geçecek 5 yıl daha kazandırdınız" dedi.

'BİZ HİZMETİN DERDİNDEYİZ'

Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Rabbim hepinizden razı olsun. Siz bize sahip çıktınız, desteğinizi esirgemediniz. İnşallah biz de sizleri çaresiz bırakmayacağız. Umutlarınızı asla boşa çıkarmayacağız. Biz muhalefet gibi yalanla, iftira ile başarısızlıkları örtmenin hevesinde değiliz. Biz iş yapmanın, hizmet etmenin 85 milyonun dertlerine derman olmanın peşindeyiz."

BÖLGEYE SAVUNMA SANAYİİ YATIRIMLARI

BAŞKAN Erdoğan, deprem konutları kura ve anahtar teslim töreninde ise deprem bölgesi yatırımlarından bahsetti. Başkan Erdoğan, "Bugün 2 bin 798 konutumuzun teslimini yapıyoruz. İnşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak temel alt yapıyı ve büyük yatırımları da planlıyoruz. Savunma sanayiimizin yatırımlarını deprem bölgesi şehirlerimize yönlendirdik. Böylece şehrimizi savunma sanayiimizin de merkezlerinden biri haline dönüştüreceğiz" dedi.