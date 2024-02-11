AK Parti programına silahlı saldırı: 1 yaralı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Başkan Erdoğan saldırıyı kınayarak, "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Saldırıda E. G. D adlı vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır" dedi.

"TAHKİKAT BAŞLATILDI"

BAKAN Yerlikaya şöyle konuştu: "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır" dedi.

"BİRLİĞİMİZ BOZULMAYACAK"

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın Mardinli hemşehrilerimizin olduğu derneğe yaptığı ziyarette, uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır. Yaralı vatandaşlarımıza Allahtan şifalar diliyorum. Aziz Başkanımız ve tüm İstanbullulara geçmiş olsun diyorum. Terör örgütleri ve uzantıları, birliğimizi bozamayacaklar" dedi.