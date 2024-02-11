  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Alev Alatlı’nın adı bilim merkezinde yaşatılacak

Alev Alatlı’nın adı bilim merkezinde yaşatılacak

FATMA GÖKSU
Alev Alatlı’nın adı bilim merkezinde yaşatılacak

11 Şubat Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü'nde Türkiye, bilim insanlarını desteleyen projelerin önünü açıyor. Bu kapsamda yeni bilim insanları yetiştirecek ve Türk bilim insanı Alev Alatlı'nın adını taşıyan bilim merkezinin kapıları Emine Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

TEKNOFEST GENÇLİĞİMİZ

PROGRAMINA katılan Emine Erdoğan, "Bilim kendini, insanı, tabiatı, yaratılan mahlukatı anlamak ve anlamlandırmak üzere çıkılmış, bitmek bilmez bir merak yolculuğudur. Türk Bilim Kadınları, tüm dünyaya ilham oluyor. Bugün gururla ifade ediyorum ki kız çocuklarımızın, 'büyüyünce ne olacaksın' sorusuna, 'mucit, astronot, uçak tasarımcısı, yazılım mühendisi' cevaplarını verdiği bir Türkiye var. Milli ve manevi değerlerinden beslenerek, ilmini, ülkesinin ve insanlığın yararına kullanmaya gönüllü, vicdanı da zekası gibi güçlü bir TEKNOFEST gençliğimiz var. Türkiye yüzyılında, Mevlana'nın pergel benzetmesindeki gibi genç kızlarımızın bir ayağı Türkiye'ye sabit diğer ayağı ise sınır çizilmemiş ufuklara seyahat eden mütefekkirler olmalarını diliyorum" dedi

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA