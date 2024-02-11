Alev Alatlı’nın adı bilim merkezinde yaşatılacak

11 Şubat Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü'nde Türkiye, bilim insanlarını desteleyen projelerin önünü açıyor. Bu kapsamda yeni bilim insanları yetiştirecek ve Türk bilim insanı Alev Alatlı'nın adını taşıyan bilim merkezinin kapıları Emine Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

TEKNOFEST GENÇLİĞİMİZ

PROGRAMINA katılan Emine Erdoğan, "Bilim kendini, insanı, tabiatı, yaratılan mahlukatı anlamak ve anlamlandırmak üzere çıkılmış, bitmek bilmez bir merak yolculuğudur. Türk Bilim Kadınları, tüm dünyaya ilham oluyor. Bugün gururla ifade ediyorum ki kız çocuklarımızın, 'büyüyünce ne olacaksın' sorusuna, 'mucit, astronot, uçak tasarımcısı, yazılım mühendisi' cevaplarını verdiği bir Türkiye var. Milli ve manevi değerlerinden beslenerek, ilmini, ülkesinin ve insanlığın yararına kullanmaya gönüllü, vicdanı da zekası gibi güçlü bir TEKNOFEST gençliğimiz var. Türkiye yüzyılında, Mevlana'nın pergel benzetmesindeki gibi genç kızlarımızın bir ayağı Türkiye'ye sabit diğer ayağı ise sınır çizilmemiş ufuklara seyahat eden mütefekkirler olmalarını diliyorum" dedi