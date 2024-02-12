Başkan Erdoğan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’yı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak yurda dönen Alper Gezeravcı ile Esenboğa Havalimanı'nda bir araya geldi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.

"KUTLU YOLCULUĞUMUZUN BAYRAK DEĞİŞİMİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUK"

Öte yandan Gezeravcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Bundan sonra başlayan kutlu yolculuğumuzun bayrak değişimini gerçekleştirmiş olduk." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, DEVLETİMİZİN BÜTÜN KURUMLARI HİÇBİR AKSAKLIĞA MAHAL VERMEDİLER"

Gezeravcı, gökyüzünde gözle görülebilen sınırları bertaraf eden hedeflere erişebilmiş olmanın mutluluğuyla ülkeye döndüğünü belirterek, "Ülkemin bana sağlamış olduğu eğitimle, bana kazandırmış olduğu kabiliyetlerle bu görevi gerçekleştirdim. Ortaya koymuş olduğu güçlü iradeyle Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimizin bütün kurumları, bir çarkın mükemmel işleyen dişlileri gibi hiçbir aksaklığa mahal vermediler. Hazırlık sürecini çok kolay hale getiren, bütün hazırlık sürecini yöneten Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, Türkiye Uzay Ajansımız ve TÜBİTAK'ın değerli çalışanlarına minnettar olduğumu ifade etmek isterim." diye konuştu.

"TÜRKİYE, HAK ETTİĞİ ŞEKİLDE UZAYDAKİ ÇALIŞMALARDAN PAY ALACAK"

Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak yurt dışındaki basın yayın kanallarındaki ifadelerden ve yorumlardan büyük gurur duyduğunu bildirerek, "Türkiye, hak ettiği şekilde uzaydaki çalışmalardan pay alacak. Hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Bugüne kadar eksik olan tek şeyimizi, damarlarımızda dolaşan asil kanın bize vermiş olduğu o yüksek potansiyelin farkında olamayışımızdı. Devletimizin attığı bu güçlü adımlarla hak ettiğimiz özgüveni ayağa kaldırdık. Bundan sonra da çok daha koşar adımlarla ileri gitmeye devam edeceğiz. " dedi.

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