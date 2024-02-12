Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Kritik toplantıda, terörle mücadele başta olmak üzere deprem bölgesinde yapılan çalışmalar, Gazze'de yaşanan gelişmeler, ekonomide alınacak önlemler masaya yatırıldı.

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Turizm gelirimiz bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 54 milyar dolara yükseldi. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 57 milyon kişiyi buldu. 2024 yılı hedefimiz 60 milyon ziyaretçi 60 milyar dolar gelir.

"İKİNCİ ASTRONOT DA UZAYA GİDECEK"

Milli Uzay Programımız kapsamında insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamladık. Alper Gezeravcı, ISS'deki deneylerini tamamlayarak ülkemize döndü biz de kendisini kabul ettik. İkinci astronotumuzu da önümüzdeki aylarda yeni deneyler yapmak üzere yörünge altı uçuş için uzaya göndereceğiz.

F-16 SATIN ALMA SÜRECİ

ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F-16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Türk savunma sanayii artık daha hızlı yol alacaktır.

TERÖRİSTİ NEREDE BULURSAK KAFASINI ORADA EZMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye, uyguladığı terörü kaynağında yok etme stratejisiyle bölücü terör örgütünü dar bir alana hapsetmiştir. Türkiye, ne pahasına olursa olsun, güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına müsaade etmeyecektir. Bu sene yaz aylarında Pençe Harekâtı bölgesindeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız. Terör örgütü mensuplarını nerede bulursak orada kafalarını ezmeyi, bu amaçla oluşturulan altyapıları imha etmeyi sürdüreceğiz. Terörün yok edilmesi, Irak'la hayata geçirmeyi planladığımız Kalkınma Yolu Projesi için de önemlidir.

İSTANBUL'A DEV PROJELER

Önümüzdeki aylarda yapacağımız açılışlarla birlikte 4 ayrı proje kapsamında 34 kilometrenin üzerinde uzunluğa ve 18 istasyona sahip raylı sistemi İstanbul'a kazandıracağız.

DEPREM KONUTLARININ TESLİMİ

Depremzede kardeşlerimizi en kısa sürede güvenli, dayanıklı ve huzurlu yuvalarını kavuşturmak için gece gündüz koşturuyoruz. İki ay içinde deprem bölgesinde 75 bin konutun teslimini gerçekleştireceğiz. Bunu takiben her ay 15-20 bin konutu teslim edeceğiz. Hedefimiz, yıl sonuna kadar 200 bin evi vatandaşlarımıza teslim etmektir.

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