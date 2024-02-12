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JASAT’tan uyuşturucu operasyonu

ŞENOL KANTÜRK
JASAT’tan uyuşturucu operasyonu
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; Ataşehir'de uyuşturucu üretimi için sera haline getirilen bir depo ile Rezidansa operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; yaklaşık 120 kilogram skunk olarak nitelendirilen uyuşturucu madde, 550 kök kenevir bitkisi, 130 gram kokain maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ve altın ile bitkilerin yetiştirilmesini sağlayan özel düzenek ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 86 bin Türk Lirası, 400 Dolar ve 20 gram altın bulundu.
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