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Katil İsrail kana doymuyor! Refah'a saldırı başlattılar: 100'den fazla sivil katledildi

Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentinde, İsrail'in güvenli bölge olduğunu iddia ederek sürdüğü insanları hedef alan saldırılarda trajik bir tablo yaşandı. 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen saldırılarda 100'den fazla sivil hayatını kaybetti, yüzlerce de kişi yaralandı.

HABER MERKEZİ
Katil İsrail kana doymuyor! Refah’a saldırı başlattılar: 100’den fazla sivil katledildi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Refah'taki hastane yetkilileri, İsrail'in, Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü, yaralanan yüzlerce kişinin hastanelere ulaştığını belirtti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurdu.

Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb el-Hıms ise hastanenin çok tehlikeli durumdaki yaralılarla dolu olduğunu, yeterli ilaç ve serum bulunmadığını ifade etti.

Yerel kaynaklar, savaş uçaklarının, yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin denizden yoğun ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilmiş kişilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.

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