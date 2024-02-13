Adana Belediyesi’nde silahlı saldırı: 1 ölü

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdür vekili Samet Güdük, belediye binasında bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Güdük, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Belediye çalışanı olduğu belirlenen saldırgan ilk ifadesinde "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dedi.

'BENİ DOLANDIRDI' DEDİ

İDDİAYA göre, belediye halk ekmekte çalışan Mikail G., Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük ile konuşmak için makamına gitti. Bir süre sonra aralarında tartışma yaşanınca Mikail G. yanında bulundurduğu tabanca ile Samet Güdük'ü yaraladı. Daha sonra suç aletiyle polise teslim olan şüpheli Mikail G.'nin, ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dediği öğrenildi. Öte yandan, Samet Güdük'ün yakınları hastane önünde ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu.