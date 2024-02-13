‘Hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yaklaşık 3 saat 20 dakika sürdü. Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası, 31 Mart seçimleri ilgili çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Diğer yandan ülkemizi büyütme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya genelinde etkili olan olumsuzluklara rağmen Türkiye, hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor" dedi. İnsanlı uzay misyonumuzun başarıyla yerine getirildiğini de belirten Başkan Erdoğan, "Alper Gezeravcı, uluslararası uzay istasyonundaki görevini ve bilimsel deneyleri tamamlayarak ülkemize döndü. İkinci astronotumuzu da önümüzdeki aylarda yörünge altı uçuş için uzaya göndereceğiz" dedi.

SAVUNMA SANAYİİ ATAKLARI

"Amerika Birleşik Devletleri ile bir süredir yürüttüğümüz F16 talebimizin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Türkiye uyguladığı terörü kaynağında yok etme stratejisiyle bölücü terör örgütünü dar bir alana hapsetmiştir. Türkiye ne pahasına olursa olsun, Güney sınırlarında "Teröristan" kurulmasına müsaade etmeyecektir" ifadesini kullandı.

'TERÖRİSTAN KURULMAYACAK'

Depremzedelerin yeni konutlarına kavuşmaları için gece gündüz çalışıldığının altını çizen Başkan Erdoğan, "2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapacağız. Hedefimiz yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmektir. Deprem bölgesinde istihdamı ve üretimi canlandıracak, şehirlerimize güç katacak projeleri devreye aldık. Türkiye'nin güven ve istikrar iklimini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz, heveslerini kursaklarında bırakacağız. Artık Türkiye yüzyılı idealini hayata geçirmek için kararlılıkla hedeflerine doğru ilerleyen bir Türkiye var. Türkiye ne pahasına olursa olsun, Güney sınırlarında 'Teröristan' kurulmasına müsaade etmeyecektir" dedi.

ZİRVENİN ONUR KONUĞU BAŞKAN ERDOĞAN

Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde katılacağı zirvenin onur konuğu olduğunu da ifade etti.

ERDOĞAN, GEZERAVCI'YI KABUL ETTİ

ULUSLARARASI Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü. Başkan Erdoğan, Gezeravcı'yı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. Kabulde, Gezeravcı'ya ailesi de eşlik etti. Gezeravcı, 18 gün boyunca yanında bulunan Türk bayrağını ve "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu" yazan peçi Başkan Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan da Gezeravcı'ya saat hediye etti. Kabulde, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.