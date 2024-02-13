  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem İHA’lar Türksat’la güvenle uçacak’

İHA’lar Türksat’la güvenle uçacak’

HABER MERKEZİ
İHA’lar Türksat’la güvenle uçacak’
İHA'LARIMIZ dünyaya meydan okumaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İHA'ların Türksat sayesinde güvenle uçacağını vurgulayarak, Türkiye'de üretilen yerli ve millİ İHA'ların yanı sıra uydu haberleşme kabiliyetine ihtiyaç duyan tüm İHA'ların kontrolünün artık TÜRKSAT uyduları üzerinden sağlanmaya başladığını bildirdi. Türksat uydularının insansız hava araçlarımızın Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika gibi bölgelerde faaliyet gösterme yeteneklerini geliştirdiğini de aktaran Uraloğlu, "Uydularımız, kesintisiz ve güvenilir operasyonel faaliyetlerin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor. İHA'larımız Türksat uyduları aracılığı ile geniş frekans bandından yararlanarak; yüksek hızlı veri, ses ve görüntü aktarımı yapabiliyor" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA