İHA’lar Türksat’la güvenle uçacak’

İHA'LARIMIZ dünyaya meydan okumaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İHA'ların Türksat sayesinde güvenle uçacağını vurgulayarak, Türkiye'de üretilen yerli ve millİ İHA'ların yanı sıra uydu haberleşme kabiliyetine ihtiyaç duyan tüm İHA'ların kontrolünün artık TÜRKSAT uyduları üzerinden sağlanmaya başladığını bildirdi. Türksat uydularının insansız hava araçlarımızın Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika gibi bölgelerde faaliyet gösterme yeteneklerini geliştirdiğini de aktaran Uraloğlu, "Uydularımız, kesintisiz ve güvenilir operasyonel faaliyetlerin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor. İHA'larımız Türksat uyduları aracılığı ile geniş frekans bandından yararlanarak; yüksek hızlı veri, ses ve görüntü aktarımı yapabiliyor" dedi.