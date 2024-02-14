22 ilde operasyon! Aralarında İzmir de var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Bozdoğan-1" operasyonlarında 179 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Osmaniye, Ardahan, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Kırşehir, Manisa, Muş, Şırnak, Uşak ve Van'da eş zamanlı "Bozdoğan-1" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 179 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şüphelilerin söz konusu örgüte üye oldukları ve faaliyetlerde bulunduklarının, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarının, terör örgütü ile iltisaklı haber kanallarında muhabirlik yaparak terör örgütüne finans sağladıklarının, örgütün gençlik yapılanmasına ve kırsal alana eleman temin ettiklerinin ve illegal sokak eylemleri yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konulduğunu aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."