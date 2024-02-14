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Altın madeninde toprak kayması

Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan 9 işçiye henüz ulaşılamadığı bildirilirken bölgeye 400’den fazla ekip yönlendirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “667 işçiden 9’una ulaşamıyoruz” açıklamasında bulundu

HABER MERKEZİ
Altın madeninde toprak kayması

Erzincan'da dün saat 14.30 sıralarında toprak kayması yaşandı. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde yaşanan olayda çok sayıda işçi göçük altında kaldı.

İŞÇİLERE ULAŞILAMIYOR

Olaya ilişkin ilk açıklama ise madeni işleten şirketten geldi. Açıklamada, şöyle denildi: "Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz." Erzincan Belediye

Başkanı Bekir Aksun tarafından, "İlk belirlemelere göre 9 kişi toprak altında kaldı" açıklaması yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "667 işçiden 9'una ulaşamıyoruz. 400 kişilik ekip çalışmalara devam ediyor" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'da yaşanan toprak kayması ile ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını ve 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Öte yandan AFAD da ekiplerini bölgeye yönlendirdiğini açıkladı. AFAD, "Saat 14.30 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan göçükle ilgili Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı.

'DEVLETİMİZ SAHADA'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, heyelanla ilgili, "Kalbimiz Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerimizde. İnşallah hepsine sağ salim kavuşuruz. Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada. Tüm ekiplerimiz, haber alınamayan kardeşlerimize ulaşmak için seferberlik halinde" dedi.

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