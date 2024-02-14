Başkan Erdoğan Kahire’de! 12 yıl sonra bir ilk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) özel uçak ile Mısır'a geldi.

Başkan Erdoğan'ı Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıladı.

Başkan Erdoğan'ı Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Mısır'a gitti.

ERDOĞAN'IN PROGRAMI BELLİ OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

İki lider arasındaki görüşmenin öncelikli gündemi Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi olacak. Üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması kapsamında atılacak adımlar ele alınacak. Ticaret, savunma, enerji ve turizm gibi farklı alanlardaki imkanlar değerlendirilecek.

Başkan Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe katılacak.

İSRAİL'İN FİLİSTİN'E SALDIRILARI VE KALICI ATEŞKES ÇABALARI ELE ALINACAK

Hem Türkiye hem de Mısır, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde bu konuda atılacak adımlar da değerlendirilecek.