‘Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz bırakmayız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katıldı. Başkan Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. "Geleceğin hükümetlerini şekillendirmek temasıyla gerçekleştirilen zirvenin pozitif etki yapacağına inanıyorum" diyen Başkan Erdoğan, "Uyumlu şekilde Türkiye olarak Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. Özellikle son 21 yılda Türkiye'yi her alanda 3 kat, 5 kat, 10 kat büyüterek ilerilere taşıdık.

Büyüyen ekonomisiyle uluslararası alanda etkisiyle savunma alanındaki atılımlarıyla bir Türkiye gerçeği var. Böyle bir Türkiye'yi inşa etmekten gurur duyuyoruz.

Maruz kaldığımız göç baskısına ve terör eylemlerine rağmen istikrar yolunda asla sapmadan bugünlere geldik" dedi.

EMEK, SABIR, TECRÜBE

3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yaptığımızı da ifade eden Başkan Erdoğan, "Türkiye'de dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik. Elde ettiğimiz her bir başarının arka planında çok büyük bir emek, sabır, tecrübe ve dirayet vardır. Önümüzdeki engeller ne kadar büyük olursa olsun mücadelemizi azimle sürdürdük.

40 yılı aşkın bir süredir siyasetin içinde olan bir kardeşinizim.

Bugün takdirle konuşulan eserlere, hizmetlere, yatırımlara imza attık. Başarılarımıza 17 seçim zaferini sığdırdık. Şimdi de 31 Mart mahalli idari seçimlerine hazırlanıyoruz. İnşallah 18'inci zaferimizi elde edeceğiz. Çalışmalarımızı çok yoğun ve çok sıkı bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu. Türkiye olarak hep barıştan yana bir tavır sergilendiğini de ifade eden Başkan Erdoğan, "Rusya-Ukrayna savaşıyla sarsıldık. Enerji fiyatlarından gıda krizine geniş bir alanda ilave sorunlarla yüzleştik. Türkiye, ilk günden bu yana hep barıştan yana oldu. Rusya-Ukrayna savaşından ateşkesin sağlanması için elimizi taşın altına koyduk. Adil bir barışın mümkün olduğuna dair inancımızı halen koruyoruz.

Çözüme kavuşturulamayan her mesele daha büyümüştür. Bunun en acı örneği Gazze" dedi.

'VARLIĞI KABUL EDİLMELİ'

Filistin topraklarındaki işgalin artarak devam ettiğini de sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, "İsrail on yıllardır işgal, gasp ve yıkım politikalarından vazgeçmemiştir.

1948 tarihinden bugüne İsrail-Filistin haritalarına bakmak bile olayın vehametini göstermektedir.

Buradaki sorunun kaynağını doğru tespit etmezsek çözümün de yolunu bulamayız. İsrail 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmeli, çatışmaları da sona erdirmeli. İsrail, Filistin'in temel haklarını tanımalıdır" dedi.

Başkan Erdoğan BAE'de yatırım şirketlerinin temsilcileriyle görüştü

"ENDİŞE DUYUYORUZ"

Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

"Bölgemizde barış, huzur ve kalkınmaya giden yol, Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor.

Sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu dile getirdik. Her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz, göstereceğiz. Şu ana kadar 34 bin tonluk insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaşmak üzere bölgeye gönderdik. 380 hasta ile 344 refakatçiyi Türkiye'de misafir ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, yalnız bırakmayacağız.

Mevcut İsrail yönetiminden rahatsız oluyor ve insanlık adına endişe duyuyoruz. Daha fazla gözyaşı akmadan bölgede barışın sağlanmasını diliyorum."

BAE'DE YATIRIM ŞİRKETLERİNİN TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabulünde, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesini aştığını, bunu 50 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarmanın hedeflendiğini belirtti.Şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet eden Başkan Erdoğan, halihazırda Türkiye'de Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli 600'e yakın firmanın faaliyet gösterdiğini