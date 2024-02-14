Fırtına ve sağanak etkili oldu

İZMİR, Aydın ve Antalya'da yoğun sağanak ve fırtına yaşandı. İzmir'in Çeşme cadde ve sokaklar kısa sürede beyaz örtü ile kaplanırken, şaşkınlık yaşayan vatandaşlar oluşan manzarayı cep telefonu ile görüntüledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Çeşme'de gece saatlerinde sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü.

AYDIN'DA YANGIN

AYDIN'IN Çine ilçesinde de yıldırım düşen evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgede mahalle sakini Metin Şahan'a ait eve yıldırım düştü. Düşen yıldırım nedeniyle evde yangın çıkarken evden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, Metin Şahan'ın anne ve babası dumandan etkilendi.

ANTALYA'DA BİR ÖLÜ

ANTALYA'DA önceki gece sel felaketi yaşandı. Selde sürüklenen ve cansız bedeni bulunan kişinin 47 yaşındaki Halil Yıldız olduğu belirlendi. Sağanak sonrası, şiddetli akan Düden Şelalesi'nin rengi de kahverengiye döndü. Öte yandan Antalya Valiliği, bugün Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı'nda okulların tatil edildiğini duyurdu.