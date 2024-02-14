KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Adıyaman’daki enkaz alanında

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'in enkaz alanını ziyaret etti. Tatar, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 6 Şubat 2023 tarihinin her zaman yüreklerinde olacağını belirterek, her yıl hayatlarını kaybedenleri anacaklarını söyledi.

'YÜREĞİMİZ PARÇALANDI'

ADIYAMAN Valisi Osman Varol'u ziyaret eden Tatar, "Burada bizim de şampiyon meleklerimiz, yavrularımız, voleybol şampiyonlarımız, onların bazı anne, baba ve öğretmenleri bu binada, bu enkaz altında hayatlarını kaybetmiştir. Tabii bu binada çok sayıda başka vatandaşlar da vardı, rehberler vardı. Tümüne Allah'tan rahmet, bir kez daha yakınlarına sabırlar diliyorum. Aileler bu acıyı hep yaşıyor, birlikte yaşıyoruz. İsias ile bütün milletimizin yüreği parçalanmıştır, canlar yanmıştır. Bu yöremiz halen daha bu acıyı taşıyor ve tabii ki ömrümüz yettiği sürece, yaşadığımız sürece hep bu acıyı da yaşayacağız" dedi. Her yıl 6 Şubat'ta anma törenleriyle hayatlarını kaybedenleri hep birlikte anacaklarını belirten Tatar, "Acımız büyüktür, acımız milletindir. Türk milletine ve buralarda yaşayan insanlarımıza bir kez daha sabırlar diliyorum. Bu acımız bir bakıma yüreklerimizi dağlayarak bizleri daha da yakınlaştırmıştır. Bunu da belirtmek istiyorum" dedi.