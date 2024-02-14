Organize suç örgütleri ‘Kafes’le çökertildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-39" operasyonunda 7 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da bulunduğu 117 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Budaklar, Antalya'da Soner Tayyar, Kocaeli'de Uğur Özgen, Samsun'da Sadi Yıldırım, Bilecik'te Melik Korkut, Kars'ta Mürsel Özağdaş, Konya'da Bülent Şimşek'in ele başı oldukları toplam 7 organize suç örgütü çökertildiğini kaydetti. Operasyonlar sonucu 30 ruhsatsız tabanca, 20 tüfek ile çok sayıda senet ve paraya el koyuldu.