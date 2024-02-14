‘Yeryüzünü korumak için atılan her adımın destekçisiyiz’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2045: Dünyamızın Geleceğine Yön Vermek" programında konuştu. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve kimseyi geride bırakmama ilkesinin de ortak duyarlı birlikteliğin tezahürü olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, "Hayat kaynağımız okyanus ve denizlere atılan plastikler, en derinlere ulaşarak bir virüs gibi tüm canlı hayatını zehirlerken sorumluluklarımızı elimize almalıyız. Türkiye olarak, bize emanet yeryüzünü korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir şekilde miras bırakmak için atılan her adımın destekçisi olduk, olacağız" dedi.