“Çabalarınız dünya için anlamlı”

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, Dubai'de düzenlenen, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Forumu"nda Steiner ile görüştü. Emine Erdoğan, Steiner'a 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde UNDP başta olmak üzere destek sunan tüm BM ofislerinin çalışmalarının kıymetli olduğunu ifade ederek teşekkür etti. Steiner, kendisinin daha önce BM Çevre Programı İcra Direktörlüğü tecrübesi olduğunu belirterek, mevcut görevinde çevre temelli ve sürdürülebilir kalkınmayı önemsediğini iletti. Atık yönetiminin kendi çalışma alanlarında önemli bir yer kapladığını söyleyen Steiner, Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık" konusunda yaptıklarının ve çabalarının dünya için anlamlı olduğunu, yerelde Türkiye'deki Sıfır Atık Projesi gibi önemli uygulamaların liderlik yapılarak küresele taşınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.