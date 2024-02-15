Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra dün Mısır'ı ziyaret etti. Başkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı. "Sayın Cumhurbaşkanının nazik davetine icabetle 12 yıl sonra Kahire'de olmaktan memnuniyet duyuyorum" diyen Başkan Erdoğan, "Nazik davetiniz için teşekkür ederim" dedi.

'BİLDİRİDE MUTABIK KALDIK'

Türkiye-Mısır ilişkilerini güçlü seviyeye ulaştırma gayretinde olduklarını belirten Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta değerli kardeşimi Ankara'ya beklediğimi söyledik. Bu ziyaret ilişkimizde bir dönüm noktası olacaktır. Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık. 3 milyar dolarlık yatırımlarımızı da artırmakta kararlıyız. Savunma sanayii ciddi potansiyele sahip bir alandır. Mısır bu alana önemli yatırımlar yapıyor. Mısır ile güç birliği yaparak ortak projeler yapabiliriz. Turizm, eğitim alanında mevcut bağları daha da kuvvetlendirmek için adımlar atacağız. Geçtiğimiz yıl 22 bin Mısırlı öğrenci kurslara kayıt yaptırdı, bu memnuniyet vericidir."

İşgal edilmiş Filistin topraklarının gündemin ilk sırasında yer aldığını ifade eden Başkan Erdoğan, "28 binden fazla Filistinli kardeşimiz şehit edildi. Savaşta dokulmaması gereken yerler bombalandı. Netenyahu yönetimi işgal, yıkım ve katliam politikasını tüm tepkilere rağmen pervasızca sürdürüyor. Ülkemizden bugüne kadar 34 bin tonun üzerinde yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Yardımların ulaştırılmasında Mısır makamlarının desteğini özellikle ifade etmek isterim. Gazze halkının topraklarından sürgün ettirlmesi yönünde girişimler bizim için yok hükmündedir. Mısır'ın bu konudaki gayretli tutumunu takdir ediyoruz. İslam dünyası ve BMGK başta olmak üzere uluslararası toplum böyle bir çılgınlığa izin vermemelidir. Orta vadede Gazze'nin yeniden toparlanması ve imarı için Mısır ile birlikte çalışmaya hazırız. Libya, Sudan ve Somali'deki meseleleri de değerlendirme fırsatı bulduk. Bu ülkelerin toprak bütünlüğüne desteğimiz tamdır. Biz çatışma, gerilim ve kriz görmek asla istemiyoruz. Barış ve güvenlik için Mısırla temaslarımızı her zaman artırma kararlılığındayız" dedi.

"ORTAĞIMIZ TÜRKİYE'DİR"

"Türkiye Mısır'ın Kuzey Afrika'daki birinci ortağıdır. Türkiye ilişkilerimiz her geçen gün artmaktadır. Yakın zaman içerisinde Türkiye ile 15 milyar dolarlık ticaret hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" diyen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etme davetine cevap vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE İLE MISIR ARASINDA YENİ DÖNEM

BAŞKAN Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı. Bildiriye göre, iki ülke arasındaki köklü ortak tarihi ve kültürel bağlara dayanarak, iki ülkenin ve halklarının ortak çıkarlarına hizmet edecek, güçlü ilişkilerini her alanda daha da pekiştirme yönündeki kararlılıklarını teyit etti.