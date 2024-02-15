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Yurt içinde ve sınır ötesinde büyük operasyon

HABER MERKEZİ
Yurt içinde ve sınır ötesinde büyük operasyon

GÜVENLİK güçleri, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

BOZDOĞAN DARBESİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadele kapsamında 22 ilde 'Bozdoğan-1' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda bölücü terör örgütü üyesi 179 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin, örgütün sözde yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi.

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