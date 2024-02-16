Adnan Oktar davasında yeni iddianame hazır

ADNAN Oktar silahlı suç örgütünün "güncel yapılanması"na dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Adnan Oktar'ın cezaevinde kaldığı dönemde, 15 gün gibi kısa bir sürede yaklaşık 200 avukatla olağan akışa uygun olmayacak şekilde "hukuki yardım" adı altında görüşerek örgütü diri tuttuğu yer aldı.

43,5 YILA KADAR HAPİS

SORUŞTURMA sonucunda hazırlanan 352 sayfalık iddianamede, 20 kişi şüpheli olarak yer aldı.İddianamede, şüpheliler Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 5 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Bu kişilerin ayrıca, Türk Ceza Kanununun (TCK) ilgili maddesi uyarınca, örgüt üyelerinin örgütün faaliyeti çerçevesinde işlediği bütün suçlarından dolayı fail olarak cezalandırılması da talep edildi. Adnan Oktar'a da 43,5'a kadar yıl hapis cezası istendi.