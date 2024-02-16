‘Gayeleri hizmet değil’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Samsun mitinginde halka hitap etti. Erzincan'daki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Binlerce kişi bölgedeki arama faaliyetlerine destek veriliyor. Toprak altından güzel haberler almayı ümit ediyoruz" dedi. Samsun'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizde millete tepeden bakmak, dayatmada bulunmak asla yoktur. Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuştular ki, kıyamet kopsa umurlarında değil. Geleceğe dair ne planları ne de projeleri var. Böyle bir zihniyetin şehirlerimize hizmet etmek, yatırım yapmak gibi bir gayesi olabilir mi" dedi.

'UMURLARI DEĞİL'

CHP zihniyetinin ideolojik istismarı sebebiyle bazı şehirlerimizin içler acısı durumda olduğunu da ifade eden Başkan Erdoğan, "31 Mart'ta da şehirlerimizden müjde alacağımıza inanıyorum. Sandık başında vuracağınız mühürle sadece kendinizin değil, çocuklarınızın nasıl bir şehirde yaşayacağının kararını da vereceksiniz. Şehirlerimizi alt ve üst yapısıyla geliştirerek evlatlarımıza daha güçlü bir vatan bırakmakla mükellefiz" dedi.

AK Parti'nin alameti farikasının eser ve hizmet olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Eser ve hizmet konusunda bizimle yarışacak kimse tanımıyoruz. Vizyon, proje ve yatırım konusunda da bizimle yarışacak kimse çıkmadı. Şimdi Samsun yeni bir döneme girecek. Sandıkları patlatacaksınız. Şehirlerimiz de bu patlayışı görecekler."

'DANIŞTAY'IN KARARLARINA SESSİZ KALAMAYIZ'

BAŞKAN Erdoğan, ihraç edilen FETÖ'cü hakim ve savcıların Danıştay tarafından görevlerine iade edilmeleriyle ilgili, "Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Bu tür kararlar bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Biz de bu işin üzerine üzerine gidiyoruz, gideceğiz, takipçisi olacağız" dedi.

'VEBALİ DE HESABI DA ÇOK BÜYÜK'

BAŞKAN Erdoğan, İsrail'in Refah bölgesine saldırılarına ilişkin ise, "Bu soykırıma sessiz kalmanın vebali de hesabı da çok büyük. Tarih, o insanların göz göre göre katledilmesine göz yumanları yargılayacaktır. Soykırıma imza atanlar ise zaten şimdiden tarih önünde suçlu ilan edilmiştir" dedi.