İliç’te kayıp 9 işçi için çalışmalar sürüyor

ERZİNCAN'IN İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Kayıp 9 işçinin arama çalışmaları da alanda sürüyor. Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelanda 10 milyon metreküp toprak, 800 metrelik bir alana yayıldı. Olay yerinde bulunan işçi Cihat Karadağ, "Koştuğumuzda toprak kaymıştı. Deprem oldu sandık, yetişemedik. Senelerdir beraber çalıştığımız, ailemiz bizim" ifadelerini kullandı.

FAALİYETLER İZLENİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, maden sahasında çevre denetimleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "İhtiyaç duyduğumuz analizleri laboratuvarımızda gerçekleştiriyoruz. İhtiyaç duyduğumuz analiz sonuçlarına çok kısa sürede ulaşabilmek için Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı'nı kullanıyoruz. Aynı zamanda TSE faaliyetlerini biz uzaktan da izliyoruz" ifadelerini kullandı.