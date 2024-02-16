Küresel planda Başkan Erdoğan ve Türkiye rüzgarı

Türkiyemizin yakın coğrafyasında kritik gelişmeler yaşanıyor. Küresel güçler, Amerika, Rusya, Avrupa, Çin uzaklardan gelip etrafımızdaki coğrafyanın altını üstüne getiriyor, genişletilmiş Ortadoğu'nun jeopolitiği değişiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gelişmeleri çok iyi okuyarak, pozisyon alıyor, algoritma meydana getirmek suretiyle Büyük Türkiye Yüzyılını ilmek ilmek örüyor.

Başkan Erdoğan'ın mottosu, Türkiye Yüzyılını bire bir ilgilendiren Türkiye jeopolitiğinde son 15 gün içinde çok önemli 3 DERİN OLAY oldu ve olmaya devam ediyor.

1) F-16'LARIN YOLU AÇILDI.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin önemli aşama tamamlandı ve Kongre'deki inceleme ve itiraz süreci aşıldı.

Türkiye, ABD'den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 79 uçak için ise modernizasyon kiti alacak.

ABD'deki gelişme, Türkiye'nin Avrupa'dan almayı planladığı 5'inci nesil savaş uçakları Eurofighter alımında Almanya'nın olumsuz tavrını kıracağı öngörülüyor.

2)TÜRK DEVLETİ IRAK DERİNLİĞİNDE İLERLİYOR.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişlerı Bakanı Hakan Fidan, Meclis'teki terör özel oturumunda Irak'taki Talabani'nin KYB'sini uyarmışlardı.

"KYB'nin, Suriye'deki PKK/ YPG unsurlarına eğitim verdiği, Irak'ın kuzeyinde düşen SDG helikopterleri ve Arbat Havalimanı hadiseleriyle iyice açığa çıkmıştır. Bu durum, KYB ile PKK arasındaki ilişkinin boyutlarını da ortaya koymaktadır.

Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse, daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz" denilmişti.

YAŞAR GÜLER'İN ŞİFRELERİ

Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'in vefat eden kıymetli babası Fikret Güler'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

Irak'ın, bölgede güven, istikrar ve refahın sağlanması hususunda "resmin en önemli parçalarından biri" olduğuna işaret eden Başkan Erdoğan- Türkiye, son dönemde Irak'ta hamleler yapıyor.

Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Irak'tan döndü.

Güler'den önce 27 Ocak'ta MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak'taydı.

İbrahim Kalın istihbari diplomasi yaparken, Yaşar Güler yanına Genel Kurmay Başkanı Metın Gürak'ı alarak Irak'ta yarınlarda çok konuşulacak askeri diplomasi yürüttü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Irak'ta Askeri diplomasisinin şifrelerine bakalım.

Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Başbakan Sudani ve Savunma Bakanı Rıza El-Abbasi görüştü.

Güler, Bağdat'tan sonra Erbil'e geçti. Başta Mesut Barzani ile bir araya geldi. Ardından, KYB'nin iki numaralı ismi Celal Talabani'nin oğlu olan Kubat Talabani'ye TÜRK DEVLETİ'NİN NET TAVRINI GÖSTEREREK, PKK ile işbirliği içinde olan ve KYB'de ipleri elinde tutan Bafel Talabani'yi UYARDI.

Yaşar Güler'in uyardığı Talabani kardeşlere, 'PKK ile aranıza mesafe koyun sizinle de ilişki kurarız' denildi. Bafel Talabani Güler'in DERİN MESAJINI almazsa, DAHA AĞIR TOKAT. Türk Devleti, muhakkak ama muhakkak Irak Meşru yönetimi ile (Basra-Ovaköy)Kalkınma yolu üzerinde Bafel-PKK-YPG koridorunu parçalayacak.

Türkiye aynı zamanda, ABD'nin Lawrens'ı McGurk ve CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla'nın desteğiyle Talabani'nin PKK'ya alan açmasına da DERİN MESAJ VERMİŞTİR.

3)ERDOĞAN - SİSİ GÖRÜŞMESİ

Başkan Erdoğan, Ortadoğu ve Körfez'deki ülkelerle artan ilişkilerinin yeni dönemin başat aktörlerinden Mısır'a gitti.

Türkiye ile Mısır ilişkilerinde 'yeni bir sayfa, yeni vizyon' açılırken, Ortadoğu- Doğu Akdeniz-Kızıldeniz-Kuzey Afrika ölçeğinde çok önemli yol haritası ortaya konuldu.

YENİ YOL HARİTASININ DETAYLARI

1) İsrail'in gazze katliamlarını durdurma, ateşkesin sağlanması, Doğu Kudüs Merkezli Filistin devleti konusunda fikir teatisi.

2) Doğu Akdeniz Enerji Denklemi.

3) Türkiye ile Mısır arasında olası Doğu Akdeniz Deniz anlaşması.

4) Erdoğan'ın Mısır ile Libya arasında barış köprüsü kurması.

5) Kızıldenız Barışı bağlamında,Türkiye'nin Somali-Sudan yakın ilişkilerinden Mısır hattına kurulacak yeni köprüler.

SONUÇ

BAŞKAN ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN GELECEĞE BÜYÜK OLARAK KOŞMASINI SAĞLAYACAK KÖPRÜLERİ KURUYOR.

Türkiyemiz KÜRESEL GÜÇLERİN BÜYÜK GÜÇLERİN tepiştiği Ortadoğu'da son sözü söyleyecek JEOPOLİTİK HAMLELERİ DEVAM ETTİRİYOR. NİHAYETİNDE, Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiyemız, yeni bir eksenin çok güçlü oyuncusu olarak yoluna devam ederken, KIZIL ELMA HEDEFİNE ADIM ADIM yaklaşıyor.