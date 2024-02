Başkan Erdoğan’dan Rize’de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler öncesi ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Erdoğan Rize'de coşkulu kalabalığa hitap etti. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Sevginiz için şu meydanlara sığmayan aşkınız, kadirşinaslığınız ve vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu muhteşem güzelliği anlatmaya kelimeler kifayetsiz." dedi.

Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştılar. Bunların hepsini biz sizlerle boşa çıkardık. Şer odaklarına karşı birlik içindeyiz. Türkiye'yi hiçbir şekilde esir almalarına sizinle beraber müsade etmedik. Türkiye'nin son 21 yılda yazdığı başarı hikayesinin tamamı 85 milyonun her ferdidir. Siz bu kardeşinize sahip çıktınız. Biz de sizin için tüm Türkiye için samimiyetle çalıştık. Siz bize güvendiniz, teveccüh gösterdiniz. Biz de minnet borcumuzu daha fazla eser üreterek yerine getirdik. Rize'nin güçlü duruşunu 31 Mart seçimlerinde yine çok güçlü bir şekilde ortaya koyacağına inanıyorum. Ata yurdum Rize'den yine rekor bekliyorum. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna sahip çıkıyor muyuz? Ben size inanıyorum, sizde bu kardeşinize inanıyor musunuz? 31 Mart zaferimiz şimdiden hayırlı olsun.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMASI GEREKEN ÜLKEMİZ İKİNCİ LİGDE OLDU

Hemen sol tarafımdaki kentsel dönüşümü nasıl buluyorsunuz? Daha neler yapacağız neler? Sevgili hemşehrilerim 85 milyon olarak hepimiz kardeşiz, biriz. Bakınız yıllarca bizi köken ve hayat tarzı üzerinden bölmek istediler. Geçmişte zor ve karanlık günler yaşadık. Bu kavgalardan en büyük zararı devlet ve millet olarak gördük. Ekonomi kan kaybetti, kardeş kardeşe düşman oldu. Kendi iç meselelerimizle uğraşmaktan dünyadaki yenilikleri yakalayamadık. Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gereken ülkemiz ikinci ligde oldu. Ülkemizi içine düştüğü bu cendereden hamdolsun biz kurtardık. Teröristler bizimle baş edemedi.

İKİNCİ ASTRONOTUMUZU DA UZAYA GÖNDERECEĞİZ

Bunları Gabar'a Cudi'ye gömdük, nefeslerini kestik. Şimdi de sınır ötesinde aynen devam ediyoruz. Siyasetteki güven iklimi sayesinde Türkiye'yi 10 kat büyüttük. İstihdamı 19 milyondan aldık 32 milyon kişiye taşıdık, savunma sanayide dışa bağımlılığı düşürdük, ilk üç ülkeden biriyiz Kızıl elma ve Anka 3 ile artık farklı bir lige yükseliyoruz. TGC Anadolu ardından TGC Derya'yı donanmamıza teslim ettik. İlk insanlı uzay misyonumuzu tamamladık. İnşallah yakın bir tarihte ikinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Artık Ayşe'ler Mehmet'ler uzaya gidecek. Bu millete bu yakışır.

CHP'DE HER GELEN BİR ÖNCEKİNİ MUMLA ARATMIŞTIR

Şu gerçeği üzülerek ifade ediyorum. Türkiye'nin en büyük talihsizliği vizyonsuz, beceriksiz, tembel ve değişime ayak direyen tutucu muhalefete sahip olmasıdır. Dünyada böyle bir muhalefet yok. CHP'nin başını çektiği muhalefette hiçbir değişiklik yaşanmadı. İç darbeyle genel başkanları değiştirdiler ama her seferinde standardı düşürdüler. CHP'de her gelen bir öncekini mumla aratmıştır. Son genel başkanlığı değişikliğinde de bu gelenek bozulmadı. Bay Kemal 13. cumhurbaşkanı olacaktı. Bir anda kendini istenmeyen adam olarak buldu. Aynı vefasızlığı masadaki diğer ortaklarına sergilediler. Altılı masa nerede, parlamentoda altılı masadan kimse kalmadı. Dün yan yana yol yürüdükleri insanlara bugün demediklerini bırakmıyorlar. Elhamdülillah biz çıktığımız yolda aynen yürüyoruz. Asıl hayal kırıklığını CHP'li vatandaşlarımız yaşadı. Gazi'nin emaneti diyerek oy veren vatandaşlarımız umutsuz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir vatandaşımızın kendini yok sayılmış hissetmesine rıza gösteremeyiz. Her kesimden vatandaşımıza ulaşmak, kulak vermek boynumuzun borcudur.

HÜR İRADENİN KİMSENİN TAPULU MALI OLMADIĞINI BU KİBİR ABİDELERİNE GÖSTERİN

Kendi iktidarları uğruna size dayatmada bulunanlara, istismar edenlere, belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye millete değil de yapay zekaya soranlara, kendi şahsi ikballeri için kapalı kapılar ardından bölücü örgütün uzantıları ile DEM'lenenlere, size rağmen siyaset yapanlara bu seçimde esaslı bir ders vermeye hazır mısınız? Hür iradenin kimsenin tapulu malı olmadığını bu kibir abidelerine gösterin. Bu seçimlerin muhalefette gerçek manada bir değişim dalgası çıkaracağını inanıyoruz.

LAF OLA BERİ GELE YOK, SÖYLEDİK Mİ YAPARIZ VE YAPIYORUZ

Rize'ye son 21 yılda, toplam 150 milyar tutarında kamu yatırımı yaptık. Laf ola beri gele yok, söyledik mi yaparız ve yapıyoruz. 12 sağlık tesisimizin arsa tedarik aşaması devam ediyor. TOKİ eliyle konutlarımızı tamamladık, sahiplerine verdik. Laf değil icraat... Riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümü tamamlandı. Rize'de 5 millet bahçesi projemiz var. Rize Artvin havalimanını tamamladı. Geçtiğimiz yıl yolcu sayısı 1 milyonu aştı. İyidere Lojistik Limanı'nın yapımı sürüyor. Rize'ye toplam 21 milyar tutarında tarımsal hibe ve yatırım desteği verdik. Rize'ye aşkla hizmet etmeyi sürdürecek belediye başkan adaylarımıza güveniyorum. Son bir kez daha soruyorum. Rize 31 Mart'ta gerçek belediyecilik ile yola devam diyor muyuz? Bu rahmetin altında ellerimizi bir kaldıralım.. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet... Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, buradaki gibi kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız.