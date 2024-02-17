Batuhan A’nın altı mürettebatı hala aranıyor

BALIKESİR'İN Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle dün saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı. 6 kişilik mürettebatı için çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, geminin battığı bölgede boş can salı bulunmuştu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları yeniden hız kazandı. Ayrıca, gece saatlerinde geminin batık durumda olduğu 51 metre derinliğe su altı robotuyla inilerek gemi enkazına ulaşıldı.