Kendilerine bile hayırları yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti'nin Ordu ve Giresun'da düzenlenen mitinglerinde konuştu. "Ordu'ya mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığında sahsıma verdiği yüzde 62'yi aşan Meclis'te Cumhur İttifakı'na verdiği yüzde 61'in üzerindeki desteği için şükranlarımı sunuyorum" diyen Başkan Erdoğan, "Bu rekor sonuçlarla Ordu Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirleri arasında yer alma kararını ortaya koymuştur. Ülkeye eser kazandırma ve millete hizmet etme yolunda girdiğimiz her mücadelede kayıtsız şartsız yanımızda yer alan Ordu safını bir kez daha şüpheye yer vermeyecek şekilde göstermiştir. Biz de bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Ordu'nun bu sevgisine layık olmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

'SİYASETİN NAMUSU VAR'

İstismar politikası yapanlarla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Aramıza girmeye çalışanlara sakın yer vermeyin. Biz aramıza tefrika sokmaya çalışanlarla bugüne kadar yürümedik. Tam aksine biz bizimle bir olan, beraber olan, iri olan, diri olan, kardeş olanlarla beraber yürüdük, bundan sonra da onlarla yürüyeceğiz. Her kim aksini iddia ediyorsa yalancıdır, müfteridir, hilebazdır, kifayetsiz bir muhteristir. Bizim sadece şu anda Cumhur İttifakı'mız var, AK Parti'miz var. Siyasetin namusu var. Evvela üyesi olduğun partiye sadakat göstermen gerekir" diye konuştu.

"ONLARLA İŞİMİZ YOK"

"Biz sadece kendi partimizle, kendi ittifakımızla yol yürüyenlerden mesulüz" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu: "Ben seçimi kazanacağım sonra AK Parti'ye geçeceğim, diyenlerle bizim işimiz yok. Biz yola çıktıklarımızla aynen yolumuza devam ederiz. Siyasi hayatımızın her safhasında olduğu gibi bugün de yardımı sadece Rabbimizden desteği sadece milletimizden istiyoruz."

"MEYDAN OKUYORUZ"

AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetinin altını tekrar çizdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Bizim ne dünün CHP'si gibi arkamızda tek parti faşizminin utancı var, ne de bugünün CHP'si gibi kendi iç kavgasından başını kaldıramayan yalan üzerine kurulu bir siyasetimiz var. Biz tüm samimiyetimizle ve gücümüzle ülkemizin önünde yeni ufuklar açmanın, şehirlerimizi de bu vizyona ayak uyduracak yönetimlere kavuşturmanın gayreti içindeyiz. Bu anlayışla hasret gidermek ve vatandaşımızın sandıkta desteğini istemek için gittiğimiz hemen her şehirde rakiplerimize meydan okuyoruz. Seçimlerde karşımıza çıkan partilerin bir kısmının bırakın ülkeye ve şehirlerimize katkıda bulunmayı kendilerine bile hayırları yok" dedi.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ 3 BİN LİRAYA YÜKSELİYOR

ÖNÜMÜZ Ramazan bayramında emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış yapmayı planladıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Bizim asıl amacımız ekonomide gerçek ve kalıcı refah artışını sağlayacak güçlü bir alt yapı kurmaktır. Hayat pahalılığı sorunu çözdüğümüzde diğer alanlarda çok daha hızlı yol alabileceğimiz bir iklime sahibiz" dedi.