Hatalar zinciri bilirkişi raporunda

Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin göçük altında kaldığı maden sahasında yetkili isimlerin kusur durumlarının değerlendirildiği ve hataların gözler önüne serildiği bilirkişi raporu ortaya çıktı. YENİ ASIR'ın ulaştığı bilirkişi raporunu 2 A sınıfı iş güvenliği uzmanı, 1 C sınıfı iş güvenliği uzmanı, çevre yüksek mühendisi, jeoloji mühendisi, İnşaat mühendisi ve ziraat mühendisinden oluşan 7 kişilik ekip hazırladı. 15 Şubat 2024'te hazırlanan rapor savcılığa sunuldu.

TEDBİRSİZLİKLER

Raporun gerekçeli sonuç bölümünde, Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Vekili J.E.'nin alt işveren Çiftay A.Ş., Kar-Sa A.Ş., Asil Çöplerler A.Ş., Asil Keklikler şirketlerini yeterince denetim ve gözetime tabi tutmadığı tespit edildiği vurgulandı. Bu nedenle Anagold A.Ş. Vekili J.E.'nin tali kusurlu olduğu belirtildi. Operasyon Direktörü Vekili A.Z.'nin ehil yetikili biri olarak şantiyede ortaya çıkması muhtemel tehlikeli durumların belirlenerek risklere dönüşmesine yol açan faktörleri analiz ettirmediği raporda belirtildi. Ayrıca A.Z.'nin çalışanları risklerden korumak için gerekli tedbirleri aldırmadığı, iş yerinde çalışanların sağlıklarını olumsuz yönde etkilenmemesi hususunda gerekli gözetim ve denetim mekanizmasını kurdurmadığı, kurdurdu ise bunu uygulatmadığı vurgulandı. A.Z.'nin yetkili biri olarak sabah yığın liçinde oluşan çatlakların şantiyede olumsuzluklara yol açabileceği konusunda tedbirsiz davranış sergilediği tespit edildiği ve bu nedenle asli kusurlu olduğu ifade edildi.

CAN GÜVENLİĞİ YOK

Proses Oksit Müdürünün, yığın liçinde meydana gelen açıklık ve çatlaklarla ilgili büyük risk oluşturacağını bilmesine rağmen yolun kapatılması talimatını vermediğinin altı çizildi.

MAHKEME KARARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

ERZİNCAN'IN İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Baş Mühendis Murat Bayrakdar, Mühendis Şenol Demir, Vardiya Amiri Soysal Doğan, Saha Sorumlusu Abdülkadir Cansız, Saha Yetkilisi Hüseyin Üstündağ ve Şirket Vekili Kanada uyruklu Jain Ronald Guille tutuklanarak cezaevine gönderilirken, titreşim kaydı alan A.R.K ve Saha Görevlisi M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İliç Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderilen 6 şüphelinin tutuklanma gerekçeleri de ortaya çıktı. Mahkeme kararının sonuç bölümünde şüphelilerin taksirle birden fazla kişinin ölümü ile bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmaları durumunda 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı vurgulandı.

BAKANLIK, ÇEVRE VE İZİN BELGELERİNİ İPTAL ETTİ

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'da toprak kaymasının medyana geldiği maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiğini açıkladı. Açıklamada, "13 Şubat'ta toprak kayması olayının meydana geldiği maden ocağının lisans şartlarının ortadan kalktığı tespit edildiğinden, çevre izin ve lisans belgesi iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Yapılan bilgilendirmede, toprak kayması sonucu akan malzemenin geçici olarak depolanacağı alanın da belirlendiği aktarıldı. Bölgede bakanlık gözetimindeki çalışmaların sürdüğü vurgulanarak, "Alanda sızdırmazlık şartlarının sağlanmasının ardından, bölgeye akan malzemenin, hazırlanan bu alana kaldırılmasına başlanacaktır" denildi.

CEYHAN TORLAK