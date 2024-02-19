Son dakika: Başkan Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi: Azerbaycan’a desteğimizi sürdüreceğiz

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklam alarından satır başları:

İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasından büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu seçim Azerbaycan açısından tarihi bir öneme sahip. Seçim sonuçlarının Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkiler için hayırlı olmasını diliyorum.

Aziz kardeşimle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm yönleriyle gözden geçirdik. Toplam ticaret hacmimiz 7,5 milyar dolar seviyesini yakaladı. 15 milyar dolarlık seviyesine ulaşmak için gayretlerimizi artırma içindeyiz.

TANAP'ın kapasitesinin artırılması, Hazar doğal gazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması bu kulvardaki önceliklerimiz arasındadır.

Karabağ'da işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Bunun kapanmaması çok önemlidir.

Üçüncü tarafları da süreci zehirlemek yerine yapıcı katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Görüşmelerimizde İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku ayaklar altına alan katliamlarını da değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte can Azerbaycan'la kardeşlik hukukumuzla yol sürdürmeye devam edeceğiz."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşmasından öne çıkanlar:

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından benim ilk ziyaretim kardeş ülkeye olmuştur. Bu bir gelenektir. Türkiye-Azerbaycan ilişkisi Avrasya bölgesi için de çok önemlidir. Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçim zaferi sonrası Türk geleneğini bozmayarak ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı. Aliyev'in bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Aliyev'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakların ve askerlerin de yer aldığı törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu tarafından Azerbaycan Zafer Marşı da çalındı. Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Aliyev, heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

İki lider arasındaki görüşmelerde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

ALİYEV, ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Aliyev, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.