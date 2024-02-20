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Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? MEB 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri duyurdu

MEB ikinci dönem ortak sınav tarihleri son dakika açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan 2. dönem 1. sınav tarihleri belli oldu. Peki, İkinci dönem 1. ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Detaylara haberimiden ulaşabilirsiniz.

AA
Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? MEB 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri duyurdu

Millî Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde 6 ve 9. sınıflar için yapılacak ortak sınavlara ilişkin ayrıntılar belli oldu. MEB, 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri ve soru dağılımlarını açıkladı. 2.dönemin ilk ortak sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde yapılacak ortak yazılı sınav tarihlerine ve ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, ülke genelindeki birinci yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı, matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.

Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu ve kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.

Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; ortaokul 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.

Lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ortak sınavı ise 7 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan; matematik dersi 8 adet açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.

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