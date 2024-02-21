‘Danıştay kararı tehlikeli ve sakıncalıdır’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, FETÖ'den ihraç hakimlere iade kararına ilişkin, "Danıştay'ın kararı son derece tehlikeli ve sakıncalıdır. Kararı HSK'nın yeniden incelemesi yerindedir" dedi. "DEM ile CHP iç içe geçmiş, birini diğerinden ayırt etmek zorlaşmıştır" diyen Bahçeli, "Özgür Bey'in şifreleri DEM'in eline geçmiştir. Ya muhalefet değişecek ya da millet muhalefetin defterini dürecektir. Bölücü terör örgütü PKK ile demlenerek bağ kurmak, FETÖ ile taşeronlar eliyle bağlantıya geçmek ülkemize ve milletimize yapılabilecek en vahim kötülüktür" dedi.

NASIL İZAH EDİLEBİLİR

DEVLET Bahçeli şöyle konuştu: "Danıştay 5'inci Dairenin FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcıyı tekrar mesleğine iade eden kararı çok tehlikelidir, çok sakıncalıdır. Hukuki bir temeli yoktur."