Erzincan faciasında şüphelilerin şok ifadeleri

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni ocağında 9 işçi toprak altında kaldığı olayın yankıları sürerken, Yeni Asır şüphelilerin ifadelerine ulaştı. 617 bin lira maaş alan Kanadalı yönetici Jain Ronald Guille (64) en üst düzeydeki yönetici olmasına karşın suçu Türk yöneticilere atarak tutuklanmaktan kurtulmaya çalıştı. Cezaevine gönderilen Guille ifadesinde 2022 Ağustos'ta 8 metre olması gereken yüksekliğin geçildiğini ve proje dışına çıkıldığını itiraf etti. Guille, "Maden sahasında yapılan işlemlerin gözlemlenmesi ve raporlanmasından sorumluyum. Madenden asıl sorumlu olan kişi operasyon direktörü olarak görev yapan Kenan Özdemir olmadığı için Abdullah Cansız'dır. Oksidasyon bölüm sorumlusu ise Murat Bayraktar'dır" dedi.

'CİHAZLAR ALINMADI'

Operasyon Direktörü Vekili Abdülkadir Cansız (44) da Kanadalı yöneticiyi suçladı. Cansız, "Bütün operasyonlar ve iş güvenliği birimleri Jain Ronald Guille'ye bağlıydı. Asıl işi yapacak olan Jain'dir" dedi. Oksit Müdürü Hüseyin Üstündağ (41), "Doğu bölgesinde 2 radar ve 2 robotik makine eksikti. Olay olduğu tarihte bu bölgeye henüz cihazlar alınmamıştı" itirafında bulundu.