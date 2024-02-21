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Seyir terasında toprak kayması

HABER MERKEZİ
Seyir terasında toprak kayması
Bandırma ilçesinde Paşabayır Mahallesi'ne yapılan seyir terasında toprak kayması meydana geldi. Göçme esnasında bölgede kimsenin olmadığı öğrenildi. Yaşanan toprak kaymasının seyir terası ve zeminine zarar verip vermediği Bandırma Belediyesi ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belli olacak. Paşabayır Mahallesi Muhtarı Belgin Şentürk, "Mahalle sakinlerimizin seyir terasında yürüyüş yaptığı sırada fark ettikleri toprak kayması bana bildirildi. Ben de muhtar olarak toprak göçmesinin meydana geldiği yere geldim, gerekli incelemeleri yaptım. Fotoğraflarını da çekerek Bandırma Belediyesi'ne durumla ilgili gerekli bildirimlerde bulunacağım" dedi.
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