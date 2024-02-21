Taraf değil hakem rolündeyiz

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu. Yüksek yargı kurumlarında Anayasa'da belirtilen görev tanımları, sınırları ve onlara yüklenen misyonlar konusunda bir belirsizlik söz konusu olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Bize düşen yüksek yargı kurumları arasındaki tartışmalarda taraf değil sorunu çözecek mekanizmaları işletmektir" dedi. Danıştay'ın FETÖ kararına tepki gösteren Erdoğan, "Danıştay'ın verdiği tartışmalı kararlarda bazı hususların daha kesin bir şekilde ortaya konulmasının şart olduğuna işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

ADRES GÖSTERİLİYOR

"YÜKSEK yargı kurumlarımız arasında son dönemde hem kendileri yıpratan hem de vatandaşlarımızın adalete olan güvenini ve inancını sarsan bazı müessif tartışmalara şahit oluyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Bu konuda taraf değil, hakem mevkiinde bulunduğumuz çeşitli vesilelerle açıkladık. Bu tavrımızı halen muhafaza ediyoruz ve edeceğiz. Yürütmenin başı ve yasama organındaki en büyük gruba sahip partinin genel başkanı sıfatıyla bize düşen yüksek yargı kurumaları arasındaki tartışmalarda taraf olmak değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmektir. Siyaset müessesinin emanetini taşıdığı, millete karşı görevi Meclis'te nümayiş yapmak, mahkeme önünde eylem yapmak asla değildir. Kanun yapıcı konumunun hakkını vermektir. Yargıya dair hemen her tartışmada belli çevreler tarafından hemen sokağın adres gösterilmesi siyaset kurumunun asli görevini inkar etmek demektir. Ülkenin ve milletin meselesi gibi yargıdaki sıkıntıları çözmenin de görevimiz olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz" diye konuştu.

YARGIDAKİ DAĞINIKLIK

DANIŞTAY'IN FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarından bazılarıyla ilgili verdiği bazı tartışmalı kararlarla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Bu da bazı hususların daha kesin bir şekilde ortaya konulmasının şart olduğuna işaret ediyor. Bu doğrultuda ilk adımları 8. yargı paketimizle atmaya başladık. Yargıdaki bu dağınık görüntüyü ortadan kaldırmak için hem Anayasa hem yasa düzeyinde çalışılması gereken daha pek çok husus olduğunun farkındayız. Yeni anayasa mümkün olmasa bile yargıdaki sorunu giderecek bir anayasa değişikliği için de uzlaşma yollarını arayacağız. Amacımız ülkemiz gereksiz ve yargıya zarar verecek tartışmalardan bir an önce kurtulmalıdır. Cumhuriyet tarihinin en önemli reformlarını hayata geçirmeye başarmış bir yönetim olarak bu meselenin çözümünü de biz sağlayacağız" dedi.

MEHMETÇİK'İ TÜRKÇE SELAMLADI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Rama'nın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile Arnavutluk milli marşı çalındı. Rama, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

Resmi karşılama töreninin ardından Başkan Erdoğan ve Başbakan Rama, ikili görüşmeye geçti. Başkan Erdoğan ve Rama, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza törenine katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN ABD'Lİ SENATÖR SHAHEEN'İ KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Jeanne Shaheen'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.