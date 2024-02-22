12 ilde düzenlenen Kafes operasyonuyla 3 çete çökertildi

Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde Kafes operasyonu düzenlendi. Operasyonlar neticesinde Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın, Kastamonu'da Ömer Çınar'ın, Balıkesir'de ise Salih Babayiğit'in liderliğini yaptığı 3 organize suç örgütü çökertildi.

Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak "KAFES-45" Operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın, Kastamonu'da Ömer Çınar'ın, Balıkesir'de ise Salih Babayiğit'in liderliğini yaptığı 3 organize suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte ayrıntılar

Toplamda 63 şüpheli, örgüt elebaşları da dahil olmak üzere operasyonlarla yakalandı! Operasyonlar sonucunda elde edilen bilgilere göre;

AYDIN:

Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarla, araç satış işlemlerinde hileli eylemler yaparak vatandaşları zarara uğratarak "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunu örgütlü bir şekilde işledikleri tespit edilen örgüt elebaşıları Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da içinde bulunduğu 35 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 46 milyon TL para hareketliliği tespit edildi.

KASTAMONU:

Kastamonu merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, Karabük ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda; örgüt üyelerinin sözde kuyumculuk adı altında faaliyet göstererek, kredi kartı borcu olan mağdurlardan komisyon karşılığı farklı şirketlere ait POS cihazlarını kullanarak "kredi kartına takla attırma" yöntemiyle ödemelerini sağladıkları belirlendi.

Örgüt elebaşı Ömer Çınar'ın da içinde bulunduğu 21 şüpheli yakalandı.

Paravan şirketlere ait banka hesaplarında 980 milyon TL işlem hacmi ve 105 milyon TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

BALIKESİR:

Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde yapılan operasyonlar sonucunda; maddi zorluk içindeki şahıslara boş senet imzalatarak yüksek faizle borç para verme, borçlarını ödeyemeyenleri tehdit ve şiddetle baskı altına alma gibi suçlar işleyen örgüt elebaşı Salih Babayiğit'in de içinde bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda 37 vatandaşın mağdur edilerek 45 milyon TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Operasyonlar sırasında toplamda 132 adet kredi kartı, 12 adet POS cihazı, 121 adet araç satış sözleşmesi, 2 milyon 685 bin TL tutarında çek, senet ve dekont, tabanca, av tüfekleri, 14 adet açık çek ve çok miktarda Türk Lirası ile dijital materyal ve doküman ele geçirildi.