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Haberler Gündem İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 29 bin 410'a çıktı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 29 bin 410'a çıktı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1070 artarak 29 bin 410'a yükseldi, yaralı sayısı da 69 bin 465 oldu.

AA
İsrail’in Gazze’ye saldırılarında can kaybı 29 bin 410’a çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 139 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 97 kişinin hayatını kaybettiği, 132 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Buna göre İsrail, son 10 günde Gazze'de 1070 Filistinliyi öldürdü.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 29 bin 410'a, yaralıların sayısı da 69 bin 465'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, halen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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