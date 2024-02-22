MİT’ten Suriye’nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyon: Terörist Murat Ateş etkisiz hale getirildi

Son dakika... PKK terör örgütüne 2014 yılında Avrupa'dan katılım sağlayan terörist Murat Ateş, 2014-2016 yılları arasında Irak Kandil, Avaşin ve Gare alanlarında silahlı faaliyet yürüttü. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik gerçekleştirilen sızma tarzı eylemlerde yer alan terörist, 2016 yılında Suriye'ye geçti. Örgüt üst yönetimi tarafından 2017'de Suriye Kamışlı'da PKK/YPG Lojistik ve Maliye sözde Sorumluluğu görevine getirildi.

2024 itibariyle PKK/YPG sözde Cezire bölgesi Askeri Hastaneler Maliye sözde Sorumlusu olarak faaliyet gösteren terörist, görevi kapsamında örgütün illegal para trafiğini yöneten kişiler arasında yer aldı.

Yaptığı eylemler nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından özel ekip tarafından takip edilen terörist, yürütülen hassas saha çalışmaları sonrasında Suriye Kamışlı'da nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.